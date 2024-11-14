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15:24, 14 ноября 2024Путешествия

Россиян предупредили о преступной схеме с дубайским шоколадом и детьми-сиротами. Как она работает?

Генконсульство призвало россиян не привозить дубайский шоколад детям-сиротам
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: KatMoys / Shutterstock / Fotodom

Генеральное консульство России в Дубае предостерегло российских туристов от ввоза дубайского шоколада по просьбе незнакомцев. Об опасности таких перевозок и о том, как действует преступная схема, дипведомство рассказало в Telegram-канале.

Сотрудники генконсульства призвали россиян не брать от незнакомых людей посылки в аэропортах ОАЭ на вылете в Россию. Уточняется, что туристов просят «передать гостинец детям-сиротам» в виде десяти коробок с дубайским шоколадом. Однако боксы популярных кондитерских изделий могут стать проблемой для пассажира на таможне. Как передает генконсульство, в действительности там находится не «шоколадная мечта», а «киндер-сюрприз для таможни».

Там также напомнили, что транспортировка дорогих смартфонов, шоколада, техники и прочих товаров через чемоданы случайных пассажиров в оптовых масштабах параллельным импортом не является.

Фото: M. Sam / Shutterstock / Fotodom

Ранее появилась новая форма онлайн-мошенничества с дубайским шоколадом

Это не первая преступная схема, связанная с дубайским шоколадом, который ранее завирусился в социальных сетях и стал популярен среди туристов-сладкоежек. Летом 2024 года в Дубае появилась новая форма онлайн-мошенничества. Аферисты стали продавать популярные плитки шоколада FIX Dessert Chocolatier на фальшивых сайтах.

Компания-производитель поспешила выпустить заявление, в котором пояснила, что у нее нет интернет-магазина и она не продает шоколад в социальных сетях и не имеет авторизованных реселлеров. Кроме того, производитель призвал потребителей остерегаться мошенников, подчеркнув, что они не хранят кондитерские изделия в надлежащих условиях и продают их по цене в три раза выше, пользуясь доверием клиентов.

Фото: Sascha Thelen / dpa / Globallookpress.com

Популярная сладость оказалась опасной для здоровья

Трендовый десерт из Дубая стал настолько популярен в России, что интерес к нему превысил запросы на цветы. Десерт, который представляет стандартную шоколадную плитку с фисташковой пастой и тестом катаифи, ищут в сети в полтора раза чаще, чем букеты. При этом аналитики объясняют, что рост интереса к восточной сладости связан не только с популярностью, но и с ценой, которая в среднем составляет 1800 рублей, когда букет цветов стоит около 3,5 тысячи рублей, а клубника в шоколаде — 2100 рублей.

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При этом врач-диетолог Анна Белоусова предостерегла гурманов, указав на то, что десерт является опасным для здоровья. По ее словам, в одной плитке такого кондитерского изделия содержится свыше тысячи килокалорий. Однако десерт может навредить организму и в небольших количествах. Врач посоветовала совсем не пробовать восточный шоколад в первую очередь людям с аллергией и тем, у кого есть проблема с желчным пузырем.

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