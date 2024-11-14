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13:21, 14 ноября 2024Путешествия

Российских туристов предупредили об опасности посылок с дубайским шоколадом

Россиян призвали не привозить из ОАЭ посылки от незнакомцев с шоколадом
Алина Черненко

Фото: Sascha Thelen / dpa / Globallookpress.com

Российских туристов призвали не привозить на родину из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) посылки от незнакомцев. Об опасности таких предметов предупредили в Telegram-канале Генконсульства России в Дубае.

В ведомстве пояснили, что соотечественникам не следует соглашаться на просьбы передать «гостинцы детям-сиротам» в виде коробок с дубайским шоколадом в аэропортах ОАЭ. «Внутри бокса может быть не шоколадная мечта, а "киндер-сюрприз" для таможни», — пояснили в дипведомстве.

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В Генконсульстве также отметили, что транспортировка товаров в чемоданах случайных пассажиров не является параллельным импортом.

Ранее стало известно, что дубайский шоколад, который стал популярен в соцсетях, опасен для здоровья. Выяснилось, что в одной плитке трендового десерта весом 200 граммов содержится свыше тысячи килокалорий.

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