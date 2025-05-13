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10:22, 13 мая 2025Мир

Турция высказалась о планах Трампа приехать в Стамбул

Диписточник: Турция не располагает данными о планах Трампа приехать в Стамбул
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Турция не располагает данными о планах президента США Дональда Трампа приехать в Стамбул 15 мая на возможные переговоры России и Украины. Об этом заявил турецкий дипломатический источник, сообщает РИА Новости.

«Таких данных нет, лучше запросить американскую сторону о планах президента США», — сказал он.

По словам диписточника, Анкара рассчитывает, что переговоры России и Украины в Стамбуле по урегулированию украинского конфликта состоятся.

Ранее Трамп допустил поездку на переговоры по Украине в Стамбул. Глава Белого дома также выразил надежду, что президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский все таки проведут в Турции прямые переговоры.

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