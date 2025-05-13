Уехавший в США Цекало вернулся в Россию и сделал заявление

Уехавший в США Александр Цекало со своей женой посетил премию АПКиТ в Москве

Уехавший в США несколько лет назад продюсер Александр Цекало вместе со своей супругой посетил Москву. Кадры совместного выхода пары опубликовал Telegram-канал Super.ru.

Цекало вместе с Дариной Эрвин прилетел в Россию, чтобы принять участие в ХII Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Во время общения с журналистами один из создателей сериалов «Метод» и «Мажор» признался, что ему не очень комфортно от внимания светских СМИ и вопросов репортеров.

«Эта премия все-таки про другое. Если честно, я не очень комфортно себя чувствую, отвечая на такие вопросы. Мы же люди не светские», — заявил Цекало.

Ранее стало известно, что Александр Цекало продал свой особняк на Рублевке. Речь идет о доме в элитном поселке Шульгино, расположенном на Рублево-Успенском шоссе.