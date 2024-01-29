Цекало избавился от недвижимости в России

Шоумен Александр Цекало продал особняк на Рублевке

Шоумен, продюсер и музыкант Александр Цекало продал свой особняк в Подмосковье. О том, что он избавился от объекта недвижимости в России, сообщает Telegram-канал Mash.

Речь идет о доме в элитном поселке Шульгино, расположенном на Рублево-Успенском шоссе. Сумма сделки составила 430 миллионов рублей, при этом покупатель, согласившийся на такую цену, нашелся не сразу. Предположительно, продажи могли вестись в закрытом формате через знакомых шоумена. Сделку вел его помощник, так как Цекало с 2019 года проживает в США.

Особняк продюсера имеет вид куба. Он обшит дорогостоящей ольховой доской и отличается «незатейливым дизайном» — по словам экспертов по недвижимости, снаружи постройка напоминает поликлинику. В доме обустроены просторная гостиная, 10 спален, кабинет, сауна, а также бассейн площадью 20 квадратных метров. Для парковки машин предусмотрен гараж. Соседями нового собственника станут телеведущий Александр Масляков-старший, певица Маша Распутина и другие звезды шоу-бизнеса.

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