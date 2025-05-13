Уиткофф рассказал об ультиматуме Трампа России и Украине

Уиткофф: Трамп в ультимативной форме настаивает на переговорах РФ и Украины

Президент США Дональд Трамп в ультимативной форме настаивает на прямых переговорах России и Украины. Об этом рассказал спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф, сообщает ТАСС.

По его словам, в противном случае США выйдут из процесса урегулирования украинского конфликта.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио провел телефонные переговоры с европейскими коллегами, во время которых обсуждались шаги к перемирию на Украине. Отмечается, что это произошло после заявления Трампа о возможном визите в Стамбул.