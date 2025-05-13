Рубио провел переговоры с Европой и Украиной после заявления Трампа о поездке в Стамбул

Reuters: Рубио провел разговор с европейскими главами МИД после заявлений Трампа

После заявления президента США Дональда Трампа о возможной поездке в Стамбул, госсекретарь Марко Рубио провел телефонные переговоры с европейскими коллегами, во время которых обсуждались шаги к перемирию на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Госдепартамент.

«После заявления Трампа госсекретарь США Марко Рубио обсудил "путь к прекращению огня" на Украине с европейскими коллегами, включая министров иностранных дел Великобритании и Франции, а также главу внешнеполитического ведомства ЕС», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в телефонном разговоре также приняли участие главы МИД Германии, Польши и Украины.

Ранее Трамп допустил поездку на переговоры по Украине в Стамбул, которые могут состояться 15 мая. «Я думал о том, чтобы прилететь туда. Я не знаю, где буду в четверг», — сказал он.