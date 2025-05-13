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08:10, 13 мая 2025Мир

Рубио провел переговоры с Европой и Украиной после заявления Трампа о поездке в Стамбул

Reuters: Рубио провел разговор с европейскими главами МИД после заявлений Трампа
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Kent Nishimura / Reuters

После заявления президента США Дональда Трампа о возможной поездке в Стамбул, госсекретарь Марко Рубио провел телефонные переговоры с европейскими коллегами, во время которых обсуждались шаги к перемирию на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Госдепартамент.

«После заявления Трампа госсекретарь США Марко Рубио обсудил "путь к прекращению огня" на Украине с европейскими коллегами, включая министров иностранных дел Великобритании и Франции, а также главу внешнеполитического ведомства ЕС», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в телефонном разговоре также приняли участие главы МИД Германии, Польши и Украины.

Ранее Трамп допустил поездку на переговоры по Украине в Стамбул, которые могут состояться 15 мая. «Я думал о том, чтобы прилететь туда. Я не знаю, где буду в четверг», — сказал он.

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