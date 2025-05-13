Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:39, 13 мая 2025Бывший СССР

Украина призвала Варшаву принять меры в отношении протестующих поляков

Посол Бондарь: Украина призвала Польшу повлиять на протестующих перевозчиков
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Василий Боднар

Василий Боднар. Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Украина призвала Польшу повлиять на протестующих перевозчиков, заблокировавших проезд через границу между странами. Об этом сообщил посол Украины в Варшаве Василий Бондар, его слова приводит «Укринформ».

По его словам, Киев просит у Варшавы принять меры для взаимодействия с протестующими, так как их требования направлены в адрес польских властей. При этом дипломат отметил, что данная акция «точно не направлена на поддержку Украины и укрепление украинско-польских отношений».

«Мы готовы инициировать разного рода переговоры и консультации, но считаем, что польское правительство должно было бы принять прямые меры для коммуникации с протестующими, поскольку требования хоть и касаются польско-украинских отношений, но направлены к правительству Польши. Украинская сторона обратилась к польской с соответствующей нотой», — заявил дипломат.

В понедельник, 12 мая, стало известно, что польские перевозчики возобновили блокаду на границе с Украиной в Дорохуске. Об этом рассказал один из лидеров коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация», Рафал Меклер, отметив, что граница «стоит».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин рассказал об условиях для снижения ключевой ставки Банка России

    Россиянин угнал в США яхту за 2,5 миллиона долларов и попал на видео

    В Турции рассказали о подготовке к переговорам России и Украины

    «Мусульмане не могут ее доставлять». Московские курьеры отказываются возить «харамные» блюда. Что об этом известно?

    Завербованный Киевом россиянин отверг терроризм в деле о сходе поездов и атаке на аэродром

    Украина призвала Варшаву принять меры в отношении протестующих поляков

    Оправдывавшего терроризм россиянина приговорили к длительному сроку

    Спецпосланник Трампа рассказал об ожиданиях от переговоров в Стамбуле

    Арендодателям дали советы на случай отказа жильцов от переезда

    Раскрыты удивительные подробности жизни древней цивилизации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости