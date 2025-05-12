Польские перевозчики возобновили блокаду границы с Украиной

Польские перевозчики возобновили блокаду на границе с Украиной в Дорохуске

Польские перевозчики возобновили блокаду на границе с Украиной в Дорохуске. Об этом сообщил один из лидеров коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация», Рафал Меклер, на свой странице в соцсети X.

«Мы уже в Дорохуске [пункт пропуска на границе с Украиной]. Граница стоит», — написал политик.

Ранее кандидат на пост президента Польши от партии «Право и справедливость» (PiS) Кароль Навроцкий заявил, что глубоко разочарован украинским лидером Владимиром Зеленским. По его словам, польские фермеры и транспортные компании сталкиваются с неравной конкуренцией со стороны Украины.