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17:04, 12 мая 2025Мир

Польские перевозчики возобновили блокаду границы с Украиной

Польские перевозчики возобновили блокаду на границе с Украиной в Дорохуске
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польские перевозчики возобновили блокаду на границе с Украиной в Дорохуске. Об этом сообщил один из лидеров коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация», Рафал Меклер, на свой странице в соцсети X.

«Мы уже в Дорохуске [пункт пропуска на границе с Украиной]. Граница стоит», — написал политик.

Ранее кандидат на пост президента Польши от партии «Право и справедливость» (PiS) Кароль Навроцкий заявил, что глубоко разочарован украинским лидером Владимиром Зеленским. По его словам, польские фермеры и транспортные компании сталкиваются с неравной конкуренцией со стороны Украины.

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