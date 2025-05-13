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07:25, 13 мая 2025Интернет и СМИ

В Британии раскрыли план Запада по прекращению огня на Украине

Меркурис: Запад планирует обвинять РФ в нарушении прекращения огня на Украине
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Страны Запада в случае прекращения огня на Украине намерены обвинять Россию в нарушении соглашения. Планы раскрыл британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Даже если бы оно вступило в силу, в тот же момент начались бы обвинения в адрес России о нарушениях прекращения огня. Это привело бы к увеличению экономического и военного давления на Россию», — рассказал эксперт.

По его словам, ввод иностранных войск на Украину во время перемирия маловероятен, но возможен. В качестве примера Меркурис привел армию Франции, размещенную на территории Румынии.

Ранее Меркурис заявил, что президент России Владимир Путин вышел победителем из политического обмена со странами Запада.

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