В Британии раскрыли план Запада по прекращению огня на Украине

Меркурис: Запад планирует обвинять РФ в нарушении прекращения огня на Украине

Страны Запада в случае прекращения огня на Украине намерены обвинять Россию в нарушении соглашения. Планы раскрыл британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Даже если бы оно вступило в силу, в тот же момент начались бы обвинения в адрес России о нарушениях прекращения огня. Это привело бы к увеличению экономического и военного давления на Россию», — рассказал эксперт.

По его словам, ввод иностранных войск на Украину во время перемирия маловероятен, но возможен. В качестве примера Меркурис привел армию Франции, размещенную на территории Румынии.

Ранее Меркурис заявил, что президент России Владимир Путин вышел победителем из политического обмена со странами Запада.