Меркурис: Путин вышел победителем из политического обмена с Западом

Президент России Владимир Путин вышел победителем из политического обмена со странами Запада. Так его предложение о мирных переговорах по Украине оценил британский эксперт Александр Меркурис.

«Вчера мы могли наблюдать ситуацию, когда кучка профанов, которыми и были европейские лидеры вместе с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, возомнивших себя гениями, сталкиваетcя с мастером своего дела. Не было никаких сомнений, кто вышел победителем из вчерашнего политического обмена. Они даже не смогли составить ему конкуренцию», — сказал он.

По его словам, российский лидер «филигранно переиграл» Запад, шантажировавший Москву санкциями в случае отказа от 30-дневного прекращения огня. Меркурис отметил, что Путин поставил западных лидеров в положение, «в котором они совершенно не ожидали оказаться».

Ранее о предложении Путина провести прямые переговоры с Украиной высказались в Индии. Там указали, что Москве необходим «прочный мир», а не краткосрочное перемирие, которое даст Киеву возможность перевооружиться и провести мобилизацию.