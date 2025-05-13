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23:06, 13 мая 2025Моя страна

В Челябинске родился ребенок весом больше 5 килограммов

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Unsplash

В Челябинске появился на свет ребенок весом больше 5 килограммов. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Мальчик, вес которого составил 5 килограммов и 10 граммов, родился в роддоме ОКБ номер 2.
Врачи назвали мальчика «настоящим чемпионом». «Мы восхищаемся силой мамы, а всей семье желаем здоровья. А маленькому богатырю — расти здоровым, сильным и любознательным»! — отметили медики.

По словам докторов, роды были непростые, однако сейчас с ребенком и матерью все хорошо.

В апреле 36-летняя россиянка родила 13-го ребенка.

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