В Челябинске родился ребенок весом больше 5 килограммов

В Челябинске появился на свет ребенок весом больше 5 килограммов. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Мальчик, вес которого составил 5 килограммов и 10 граммов, родился в роддоме ОКБ номер 2.

Врачи назвали мальчика «настоящим чемпионом». «Мы восхищаемся силой мамы, а всей семье желаем здоровья. А маленькому богатырю — расти здоровым, сильным и любознательным»! — отметили медики.

По словам докторов, роды были непростые, однако сейчас с ребенком и матерью все хорошо.

В апреле 36-летняя россиянка родила 13-го ребенка.