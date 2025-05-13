В Эстонии задержали осквернивших «Бронзового солдата» вандалов

В Эстонии задержали вандалов, осквернивших «Бронзового солдата»

Вандалы, осквернившие памятник Воину-освободителю Таллина от немецко-фашистских захватчиков, известный как «Бронзовый солдат», были задержаны полицией Эстонии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Полиция установила личности и задержала осквернивших памятник "Бронзовый солдат". Речь идет о несовершеннолетних», — передает агентство слова начальника Ида-Харьюского отделения полиции Инны Тоатер.

Памятник, как сообщается, был изрисован белой краской, несовершеннолетние нанесли на монумент надписи на эстонском языке. Эстонский военный музей пообещал организовать очистку памятника.

Ранее стало известно, что сотрудники Эстонского военного музея уничтожили монументы памяти бойцов Красной армии, освобождавших территорию Эстонии от нацистской оккупации, на территории Таллинского военного кладбища.