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00:05, 3 апреля 2025Бывший СССР

В Эстонии уничтожили монументы советским военнослужащим

Посольство РФ: В Таллине уничтожили монументы памяти бойцов Красной армии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Сотрудники Эстонского военного музея уничтожили монументы памяти бойцов Красной армии, освобождавших территорию Эстонии от нацистской оккупации, на территории Таллинского военного кладбища. Об этом сообщило посольство России в Эстонии в Telegram-канале.

Акт вандализма произошел 2 апреля. Уточняется, что уничтожение произошло под личным контролем директора музея. При этом российское диппредставительство указало на то, что в Эстонии продолжают чествовать легионеров 20-й дивизии «Ваффен-СС», которым воздвигают памятники.

В марте в МИД России вызвали временную поверенную в делах Эстонии Яну Ванамельдер. Дипломату заявили, что продолжающиеся в Эстонии глумления над памятью советских солдат вызывают «самое жесткое осуждение» со стороны России.

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