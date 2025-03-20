В МИД России вызвали представителя Эстонии

Захарова: В МИД РФ вызвали временную поверенную в делах Эстонии

В МИД России вызвали временную поверенную в делах Эстонии Яну Ванамельдер, ей заявлено об осуждении нападений на военные памятники в стране. Об этом заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Захарова сообщила, что дипломату заявили, что продолжающиеся в Эстонии глумления над памятью советских солдат вызывают «самое жесткое осуждение» со стороны России.

Ранее правительство Эстонии рассмотрело законопроект о закрытии границы с Россией и отказалось от этой идеи. 14 членов парламента республики поддержали инициативу, а 61 высказались против.

До этого власти Эстонии одобрили увеличение расходов на оборону до пяти процентов ВВП в 2026 году. «Нам необходимо сделать дополнительные инвестиции», — сказал премьер-министр страны Кристен Михал.