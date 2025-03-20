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15:23, 20 марта 2025Путешествия

Эстония отказалась закрывать границу с Россией

Правительство Эстонии отказалось от идеи закрыть границу с Россией
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Konstantin Sednev / Globallookpress.com

Правительство Эстонии рассмотрело законопроект о закрытии границы с Россией и отказалось от этой идеи. Об этом сообщает «Интерфакс».

Такое решение было принято в ходе заседания в четверг, 20 марта. 14 членов парламента поддержали инициативу, а 61 высказались против.

Ранее в Полицейской и пограничной службе Эстонии (PPA) заявили, что готовы при необходимости закрыть все контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией. Позже министр внутренних дел балтийской республики Лаури Ляэнеметс назвал неразумными инициативы по закрытию границы.

Вот это да!
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