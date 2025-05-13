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13:09, 13 мая 2025Экономика

В Европе заявили о нежелании покупать энергоресурсы из РФ после возможной мирной сделки

Еврокомиссар Йоргенсен: Не хотим закупать ресурсы РФ независимо от перемирия
Вячеслав Агапов

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) будет требовать от всех стран, входящих в Евросоюз, отказа от российских энергоресурсов даже после завершения конфликта на Украине. О таком нежелании приобретать сырье заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен, его слова приводит ТАСС.

По прибытии на неформальную встречу министров энергетики ЕС в Польшу представитель ЕК заявил о «четком сигнале», что Европа не хочет приобретать ни единой молекулы российских ресурсов, независимо от переговоров по возможному перемирию.

«Еврокомиссия представила план отказа от российских энергоресурсов. Мы послали четкий сигнал, что не хотим закупать ни единой молекулы российских ресурсов, вне зависимости от каких-либо других переговоров, в том числе по Украине», — подчеркнул Йоргенсен.

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