В Госдуме назвали Зеленского недополитиком в ответ на ультиматум Путину

Депутат Колесник: Путину нет смысла ехать встречаться в Стамбуле с недополитиком

Президенту России Владимиру Путину нет смысла ехать в Турцию, так как сначала должны состояться встречи на уровне делегаций стран. Об этом заявил член комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник, его слова приводит «Газета.ru».

При этом парламентарий назвал Владимира Зеленского, планировавшего приехать в Турцию, недополитиком.

«Пока Путин предложил прямые переговоры. Но ехать первому лицу российского государства нет никакого смысла, потому что кто его будет ждать в Стамбуле? Вот этот недополитик?» — сказал депутат.

Колесник отметил, что сначала российская и украинская делегации должны провести переговоры по кризису на Украине, после чего можно будет говорить об организации встречи глав государств. При этом парламентарий напомнил, что Зеленский перестал быть легитимным президентом страны.

Депутат также допустил, что переговоры в Стамбуле могут провалиться из-за попыток Запада сорвать мирный процесс.

Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в Стамбуле Зеленский не готов встречаться ни с кем, кроме Путина. По его мнению, встречи на более низком уровне менее результативны и бессмысленны.