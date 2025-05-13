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11:29, 13 мая 2025Бывший СССР

В офисе Зеленского заявили о готовности отменить запрет на переговоры с Путиным

Советник ОП Украины Подоляк: Киев может отменить запрет на переговоры с Путиным
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости / kremlin.ru

Киев может отменить запрет на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. О готовности украинских властей прекратить действие решения Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО) заявил в эфире YouTube-канала The Breakfast Show советник офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Я думаю, что будут внесены изменения в это решение СНБО. Если мы будем выходить на подписание какого-то юридически выверенного документа, то я думаю, что будут внесены соответствующие юридические коррективы», — заявил советник.

11 мая президент России Владимир Путин публично предложил Украине провести новые прямые переговоры по урегулированию конфликта в Стамбуле 15 мая. Он заявил, что Москва не выдвигает предварительных условий для начала диалога.

Ранее Подоляк заявил, что в Стамбуле Зеленский не готов встречаться ни с кем, кроме Путина. По его мнению, встречи на более низком уровне менее результативны и бессмысленны.

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