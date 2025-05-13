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09:56, 13 мая 2025Бывший СССР

У Зеленского придумали новое условие по встрече в Стамбуле

Подоляк: Зеленский готов встретиться в Стамбуле только с Путиным
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не готов встречаться с кем-то из представителей России, кроме президента Владимира Путина в Стамбуле. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире YouTube-канала The Breakfast Show.

«Принципиальная конструкция переговорного процесса в Стамбуле очевидна. Есть человек, который принимает решения со стороны Украины (...) И, соответственно, есть человек, который принимает решения в России. Все остальное — это формальное присутствие», — заявил Подоляк.

По его мнению, встречи на более низком уровне менее результативны и бессмысленны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил
готовность прибыть в Стамбул для переговоров с президентом России Владимиром Путиным при условии, что Москва согласится на полное и долгосрочное прекращение огня, начиная с понедельника, 12 мая.

Находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский прокомментировал ультимативные заявления Владимира Зеленского в адрес президента России.Он считает, что стратегия лидера Украины и его Офиса заключается в затягивании переговоров до момента, когда Дональд Трамп завершит свой президентский срок.

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