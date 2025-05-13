Депутат Рады прокомментировал ультимативные заявления Зеленского

Дубинский: Ультиматумы Зеленского в адрес Путина вредят Трампу

Ультимативные заявления Владимира Зеленского в адрес президента России Владимира Путина вредят лидеру США Дональду Трампу. Об этом заявил находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, план президента Украины и его офиса состоит в том, чтобы затянуть переговоры до того времени, когда Трамп перестанет быть президентом или республиканская партия потеряет свое большинство в Конгрессе.

«Устроит ли Трампа ультиматум, который Зеленский и Ко выдвигают Путину? Нет, потому что в их (нашей) трактовке — это ультиматум с целью пересидеть Трампа, который он еще и должен подкрепить санкциями, по задумке "союзников"», — написал Дубинский.

Ранее спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф заявил, что Дональд Трамп в ультимативной форме настаивает на прямых переговорах России и Украины. По его словам, в противном случае США выйдут из процесса урегулирования конфликта на Украине.