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15:47, 13 мая 2025Экономика

В Китае вынесли приговор экс-главе крупнейшей нефтегазовой компании страны

Экс-главу китайской CNPC Ван Илиня приговорили к 13 годам за взяточничество
Дмитрий Воронин
Ван Илинь

Ван Илинь. Фото: Jonathan Wong / South China Morning Post / Getty Images

Экс-главу крупнейшей китайской нефтегазовой корпорации (CNPC) Ван Илиня приговорили к 13 годам заключения за взяточничество, оштрафовав на три миллиона юаней, что эквивалентно примерно 420 тысячам долларов. Об этом сообщает ТАСС.

В деле, по которому 68-летнему мужчине вынесли приговор, речь шла о взятках примерно на 35 миллионов юаней.

Ван Илинь возглавлял CNPC до 2020 года, а под следствие попал в 2024-м. Сначала подозрения в серьезном нарушении партийной дисциплины и закона расследовала комиссия ЦК китайской компартии (КПК). Позднее функционера, который, как заявили в коррупционном ведомстве страны, утратил свои идеалы и убеждения, связавшись с политическими мошенниками, исключили из рядов КПК и арестовали.

В адрес фигурантов коррупционных дел в Китае в последнее время начали активнее выдвигать обвинения подобного характера. Как писала South China Morning Post, чтение публикаций с «серьезными политическими проблемами» стало чаще фигурировать в расследованиях в отношении «опальных» чиновников. Интерес к литературе, которая публикуется за пределами материкового Китая и исследует «деликатные» для властей КНР периоды стал трактоваться как проявление нелояльности к партии со стороны тех, кого уже обвинили в нарушениях.

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