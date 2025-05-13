В Мексике кандидата на пост мэра застрелили в прямом эфире во время встречи с избирателями

Кандидата на мост мэра Есению Лару Гутьеррес застрелили в Мексике

Кандидата на пост мэра в мексиканском штате Веракрус Есению Лару Гутьеррес застрелили во время встречи с избирателями. Преступление произошло в прямом эфире, вместе с Гутьеррес были убиты еще трое человек, передает CNN.

Еще трое человек получили ранения.

Известно, что погибшая баллотировалась от правящей партии «Движение национального возрождения» («Морена»). В момент убийства Гутьеррес шла в окружении десятков сторонников с флагами с партийной символикой. Далее прозвучало около 20 выстрелов в течение нескольких секунд, люди начали разбегаться.

Совершивших преступление на данный момент найти не удалось. Также неизвестны их мотивы.

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