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17:08, 13 мая 2025Мир

В Мексике кандидата на пост мэра застрелили в прямом эфире во время встречи с избирателями

Кандидата на мост мэра Есению Лару Гутьеррес застрелили в Мексике
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Victoria Razo / AP

Кандидата на пост мэра в мексиканском штате Веракрус Есению Лару Гутьеррес застрелили во время встречи с избирателями. Преступление произошло в прямом эфире, вместе с Гутьеррес были убиты еще трое человек, передает CNN.

Еще трое человек получили ранения.

Известно, что погибшая баллотировалась от правящей партии «Движение национального возрождения» («Морена»). В момент убийства Гутьеррес шла в окружении десятков сторонников с флагами с партийной символикой. Далее прозвучало около 20 выстрелов в течение нескольких секунд, люди начали разбегаться.

Совершивших преступление на данный момент найти не удалось. Также неизвестны их мотивы.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп украсил Овальный кабинет статуей, посвященной неудачному покушению на него.

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