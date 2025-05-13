Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:16, 13 мая 2025Бывший СССР

В МИД назвали число погибших во время перемирия мирных жителей

Посол Мирошник: В ходе перемирия от ударов ВСУ погибло шесть мирных жителей
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

В ходе перемирия, объявленного Москвой в честь годовщины Дня Победы, от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибло шесть мирных жителей. Число пострадавших граждан назвал посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«В период трехдневного прекращения (...) не удалось избежать жертв среди мирного населения. Пострадали 23 мирных жителя, из них 6 погибли», — говорится в дипломатической записке Мирошника.

Он добавил, что в результате украинских атак также пострадала гражданская инфраструктура — жилые дома, гражданские объекты, коммерческие здания. Для удара ВСУ использовали иностранное оружие.

По окончанию перемирия президент России Владимир Путин публично предложил Украине провести новые прямые переговоры по урегулированию конфликта в Стамбуле 15 мая. Он заявил, что Москва не выдвигает предварительных условий для начала диалога.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военная операция в Ливии завершилась. Столкновения начались после убийства главы службы безопасности при Президентском совете

    Марочко рассказал об успехах ВС России на сватовско-кременском участке

    Мадуро осудил попытки стран Европы оказать давление на Россию

    Уиткофф раскрыл темы переговоров России и Украины

    Скопление наемников ВСУ заметили у Красноармейска

    Уиткофф рассказал об ультиматуме Трампа России и Украине

    Военблогеры заявили о сложной ситуации с ВСУ в районе курского Теткино

    Администрация Трампа оставила украинцев без препаратов от одной смертельной болезни

    Женщины перечислили выдающие хороших любовников неочевидные признаки

    Предотвращена воздушная атака ВСУ на российский регион

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости