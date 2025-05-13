В МИД назвали число погибших во время перемирия мирных жителей

Посол Мирошник: В ходе перемирия от ударов ВСУ погибло шесть мирных жителей

В ходе перемирия, объявленного Москвой в честь годовщины Дня Победы, от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибло шесть мирных жителей. Число пострадавших граждан назвал посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«В период трехдневного прекращения (...) не удалось избежать жертв среди мирного населения. Пострадали 23 мирных жителя, из них 6 погибли», — говорится в дипломатической записке Мирошника.

Он добавил, что в результате украинских атак также пострадала гражданская инфраструктура — жилые дома, гражданские объекты, коммерческие здания. Для удара ВСУ использовали иностранное оружие.

По окончанию перемирия президент России Владимир Путин публично предложил Украине провести новые прямые переговоры по урегулированию конфликта в Стамбуле 15 мая. Он заявил, что Москва не выдвигает предварительных условий для начала диалога.