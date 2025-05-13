В одном российском городе решили избавиться от всех свалок

В Рязани решили ликвидировать стихийные свалки до конца года

В Рязани решили ликвидировать все стихийные свалки до конца года, сообщает «МК-Рязань».

Управление энергетики и ЖКХ администрации Рязани объявило тендер на ликвидацию несанкционированных свалок на территории города, информация размещена на сайте «Единой информационной системы в сфере закупок».

Максимальная стоимость контракта составляет 6,998 миллиона рублей. Работы по очистке участка от мусора, погрузке и вывозу мусора и утилизации предстоит выполнить до 20 декабря 2025 года. Также после выполнения работ подрядчик должен будет восстановить территорию, конструкции и инженерные коммуникации, которые повредились во время выполнения работ.

Ранее в Калужской области рекультивировали полигон твердых бытовых отходов (ТБО) Ждамирово. Он работал с 1972 года.