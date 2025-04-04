Среда обитания
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12:43, 4 апреля 2025Среда обитания

В российском регионе избавились от свалки

В Калужской области рекультивировали мусорный полигон
Мария Черкасова

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Калужской области рекультивировали старый мусорный полигон. Об этом сообщает информагентство «Экология» со ссылкой на заявление главы Калуги Дмитрия Денисова.

Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) Ждамирово находился возле одноименного села. Он действовал с 1972 года. Работы по рекультивации проходили в рамках нацпроекта «Экология» и федерального проекта «Чистая страна». Отмечается, что в ходе работ первоначальные сроки сдачи объекта были сорваны, а подрядную организацию пришлось сменить.

Рекультивация полигона включает в себя очистку территории от мусора, устранение загрязнений природы и восстановление естественной растительности.

Ранее проблемный полигон коммунальных и промышленных отходов рекультивировали под Переславлем-Залесским Ярославской области. На работы было направлено около 600 миллионов рублей.

Также сообщалось, что от свалки избавились в Кировской области.

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