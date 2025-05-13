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00:54, 13 мая 2025Бывший СССР

В Раде оценили перспективы требования Зеленского по перемирию

Дубинский: Трамп не согласится на требования Зеленского по перемирию
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Eva Korinkova / Reuters

Президент США Дональд Трамп не согласится на требования украинского лидера Владимира Зеленского по перемирию из-за риска возобновления конфликта в будущем. Перспективы условий Киева оценил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, Зеленский и европейские партнеры намерены «пересидеть Трампа»: дождаться смены президента в США и продолжить боевые действия. Дубинский подчеркнул, что в таком случае Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат время на передышку, а Республиканская партия понесет репутационные потери.

«Поэтому Трамп может быть заинтересован в коротком перемирии для достижения мира, или не заинтересован в нем вообще», — резюмировал Дубинский.

Ранее издание «Страна.ua» писало, что Дональд Трамп, поддержав предложение России о переговорах, тем самым обнулил ультиматум в отношении Москвы Владимира Зеленского и стран Евросоюза. Таким образом Вашингтон «разрушил стратегию по "принуждению" президента России Владимира Путина к миру».

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