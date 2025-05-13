В регионе России проведут молебен о ниспослании дождя

В Забайкалье прочтут молитвы о ниспослании дождя

В Забайкальском крае помолятся о ниспослании дождя. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным канала, молебны в приходах Читинской епархии будут проходить всю неделю — с 11 по 18 мая. Их проведение благословил митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий. Также верующих призвали возносить молитвы самостоятельно.

Тем временем в Забайкалье ввели режим ЧС федерального уровня. В последние дни огонь приблизился к Чите.

Ранее в Ростовской области священники провели молебен возле пылающей нефтебазы. Также они помолились о здоровье пожарных, пострадавших при ликвидации ЧП.