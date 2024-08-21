Молебен провели возле полыхающей четыре дня российской нефтебазы

Священники провели молебен возле полыхающей четыре дня нефтебазы в Пролетарске

Священники Русской православной церкви (РПЦ) провели молебен возле нефтебазы в Пролетарске Ростовской области, полыхающей четыре дня. Об этом сообщили представители Волгодонской епархии в группе во «ВКонтакте».

Кроме того, священнослужители помолились о здравии российских пожарных, пострадавших в борьбе с огнем. К посту прикрепили фотографию с двумя священниками на фоне облака дыма.

Пожар на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области после двух атак со стороны Украины продолжается уже четвертый день. Число пострадавших возросло с 41 до 42, выяснило ТАСС в медицинских кругах.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что на нефтебазе загорелось дизельное топливо. В Пролетарске ввели режим чрезвычайной ситуации. Власти заверили, что угроза распространения огня на жилые дома и соседние строения отсутствует.