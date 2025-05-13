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07:43, 13 мая 2025Экономика

В России подготовили ответ на случай сокрушительных санкций

Минфин: В случае сокрушительных санкций Россия диверсифицирует поставки товаров
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

В случае введения против России «сокрушительных санкций» Москва диверсифицирует поставки товаров, попавших под действие ограничений. О подготовленном ответе РФ рассказал заместитель директора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Кику, его слова приводит РБК.

По его словам, инициатива американских сенаторов на введение 500-процентных пошлин на российские товары «антагонизирует государства» планирующие сотрудничество с Россией. Кроме того, необходимо оценить вероятную поддержку со стороны правительства США, подчеркнул Кику.

Замдиректора напомнил, что товарооборот между Россией и США находится на самом низком уровне с 1992 года. Сейчас РФ поставляет товары, не попавшие под санкции: удобрения, ядерное топливо и металлы платиновой группы.

«Исходя из этого, можно подразумевать, что какие-либо тарифные ограничения против России не введены в том числе с учетом низкого уровня двусторонних отношений, в том числе в торговле», — подчеркнул Кику.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков высказался об угрозах ЕС ввести новые санкции против РФ. Он заявил, что язык ультиматумов не может использоваться для диалога с Москвой.

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