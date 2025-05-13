В России выйдет первый углеродно-нейтральный фильм

19 июня выйдет мистическая драма Инги Шепелевой «Белый пароход»

19 июня на экраны выходит мистическая драма Инги Шепелевой «Белый пароход» — она стала первым углеродно-нейтральным российским фильмом. Об этом сообщается в релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Фильм расскажет историю любви якутской учительницы-хормейстера и приезжего директора музыкальной школы, назначенного по направлению из Москвы. Основной темой станет противостояние двух культур, битва идентичностей. Совокупность проблематик рассматривается здесь сквозь призму истории любви.

«Белый пароход» — полнометражный режиссерский дебют Инги Шепелевой. Фильм основан на одноименной повести, которую Инга Шепелева написала в 21 год. Картина стала обладателем Гран-при конкурса экологичного кинопроизводства «Зеленый экран». Лента также участвовала в основном конкурсе Фестиваля актуального российского кино «Маяк» и была отобрана в программу Международного кинофестиваля в Сан-Паулу. На IV кинофестивале «Алафейская гора» Вероника Соловьева была удостоена награды за лучшую операторскую работу в фильме «Белый пароход». Фильм создан при поддержке Министерства культуры РФ и фонда «Кинопрайм».

«Белый пароход» — это первый российский фильм с полностью компенсированным углеродным следом. Эко-супервайзеры из Sister Mary не только рассчитали все выбросы, произведенные во время съемок, но и внедрили на площадке устойчивые практики — многоразовая посуда, сортировка мусора, выбор более экологичных материалов. Команда также организует высадку деревьев.

В съемках фильма принимали участие как профессиональные, так и непрофессиональные актеры, а также музыкальные работники, преподаватели и ученики музыкальных школ Якутска. Весенний блок съемок был запланирован на начало ледохода, чтобы запечатлеть, как река Лена просыпается. Пять натурных смен зимнего блока пришлись на самые холодные дни якутской зимы — температура воздуха колебалась от минус 46 до минус 57 градусов.

«Я очень надеюсь, что каждый зритель найдет в этом фильме что-то свое — кто-то — историю любви, кто-то — производственную драму, кто-то — мистический эпос, а кто-то — абсурдную комедию характеров», — сказала режиссер.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что многие западные производители уходят из России, но это только толкает вперед отечественное кинопроизводство.