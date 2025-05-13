В России заочно вынесли приговор уехавшему во Францию бывшему сенатору и банкиру

Суд Москвы заочно приговорил к 14 годам экс-владельца МПБ Пугачева

Тверской суд Москвы заочно приговорил к 14 годам лишения свободы бывшего сенатора и владельца обанкротившегося Межпромбанка (МПБ) Сергея Пугачева, уехавшего во Францию и получившего там гражданство. Об этом сообщает «Интерфакс».

Подсудимый признан виновным в хищении из банка 28,7 миллиарда рублей и злоупотреблении полномочиями, которые нанесли ущерб МПБ еще на 64,5 миллиарда рублей. Экс-банкир покинул Россию в 2011 году сразу же после возбуждения против него первого уголовного дела о преднамеренном банкротстве МПБ. Сейчас он находится в международном розыске, поэтому судебный процесс над ним проходит в заочном режиме.

По данным следствия, преступная группа во главе с владельцем МПБ в период с 2008-го по 2009 год похитила 28,7 миллиарда рублей из выделенного Центробанком беззалогового кредита в размере 40 миллиардов рублей. Эти средства были выведены на счета кипрской компании, подконтрольной Пугачеву.

Прокурор просил приговорить его к 14,5 годам заключения.

В январе 2011 года Главное следственное управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело по факту преднамеренного банкротства Межпромбанка. В том же году Пугачев, используя дипломатический паспорт, улетел в Ниццу из московского аэропорта Внуково и до сих пор находится за границей.

Он был членом Совета Федерации России от Тувы с 2001 по 2011 год.