В российском городе наступил блэкаут

Жители центра Новосибирска остались без электричества

В ночь на 13 мая в центре Новосибирска наступил блэкаут. Причиной отключения света в российском городе стало повреждение кабельной линии электропередачи, сообщает пресс-служба «Россети Новосибирск».

Авария произошла на пересечении Красного проспекта и Ядринцевской. Электричества лишились жилые дома и несколько социально значимых объектов на близлежащих улицах.

На место были отправлены четыре бригады специалистов «Россети». К 3:00 по местному времени (+4 мск) более 60 процентам потребителей удалось вернуть свет. Ведется ремонт поврежденного участка кабеля, однако работы затруднены неблагоприятными погодными условиями и плотностью пролегания инженерной инфраструктуры. Эксперты планируют завершить ремонт к 12:00 по местному времени. На время проведения работы школы и другие социальные объекты будут подключены к генераторам.

Ранее в Улан-Удэ из-за короткого замыкания без электричества осталось несколько улиц. Сбой вызвала крыса, пробравшаяся в распределительный щиток на одной из электроподстанций.