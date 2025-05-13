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12:35, 13 мая 2025Силовые структуры

В российском регионе осудили обманувшего государство на 74 миллиона рублей иностранца

В Красноярском крае осудили иностранца, незаконно добывавшего ПГС
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Красноярском крае осудили иностранца, незаконно добывавшего песчано-гравийную смесь (ПГС). Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Он признан виновным по статьям 171 («Незаконное предпринимательство») и 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК РФ.

Как установил суд, в период с мая 2020 года по июнь 2023 года 56-летний гражданин Армении, находящийся нелегально в России, без лицензии добывал щебень, песок и гравий в Есаульском и Солонцовском сельсоветах Красноярского края. Он оформил на себя несколько участков, которые ранее принадлежали его знакомому, и организовал на них производство. Для этого он привлек наемных сотрудников и специальную технику. Реализация была организована через подставную компанию, а для расчетов был открыт специальный банковский счет.

В результате подсудимый незаконно добыл и продал не менее 290 тысяч кубометров ПГС. Таким образом он заработал свыше 61 миллиона рублей. Бизнесмен легализовал восемь миллионов рублей, приобретя на них экскаватор. Сумма ущерба государству составила более 74 миллионов рублей.

Суд приговорил его к двум годам и девяти месяцам колонии общего режима и штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что по факту похищения у москвичей более 100 квартир возбудили дело.

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