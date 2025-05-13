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14:00, 13 мая 2025Культура

В Санкт-Петербурге группу оштрафовали за песню про СВО

Группу Silver Machine оштрафовали за призывы к терроризму в песне об СВО
Андрей Шеньшаков

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Приморский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал солиста музыкальной группы Silver Machine за песню «Zа наших». Об этом сообщает Telegram-канал Объединенной пресс-службы судов города.

В композиции «Zа наших», которая посвящена специальной военной операции, нашли признаки возбуждения ненависти либо вражды и унижения человеческого достоинства. Как сообщает суд, солисту коллектива Алексею Сидорову назначили административный штраф в размере 20 тысяч рублей.

Уточняется также, что трек представляет собой «сатиру с элементами сарказма», а текст песни намекает на призывы к насилию и терроризму.

Ранее стало известно, что лидер музыкальной группы «Ногу свело!» Максим Покровский (признан Минюстом РФ иностранным агентом) отказался от публичной поддержки Украины на частных выступлениях.

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