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06:43, 13 мая 2025Интернет и СМИ

В Сети завирусилась фотография надевшего брюки задом наперед Зеленского

DM: Зеленский встретил лидеров Запада в Киеве, надев брюки задом наперед
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Stefan Rousseau / Reuters

Пользователи Сети обратили внимание на снимок президента Украины Владимира Зеленского, на которой его брюки словно надеты задом наперед. Фотография была сделана во время встречи Зеленского с европейскими лидерами в Киеве в минувшие выходные и стала вирусной, передает Daily Mail (DM).

Издание опубликовало серию фото со встречи западных политиков с украинским лидером, который приветствовал их вместе с женой Еленой Зеленской. По мнению комментаторов, президент Украины не справился со штанами, поскольку на фотографии кажется, будто сзади у него видна молния.

Как отмечает издание, информация о том, что украинский лидер надел брюки задом наперед, не подтвердилась. Уточняется, что интрига вокруг внешнего вида Зеленского появилась после того, как президент Франции Эммануэль Макрон оказался в центре скандала из-за того, что якобы спрятал пакет с белым порошком во время поездки на Украину.

Ранее Елисейский дворец выпустил заявление, чтобы опровергнуть слухи о кокаиновой зависимости Макрона и уточнить, что предметом, который он прятал от журналистов, была простая салфетка. Однако и в публикации официальной резиденции президента нашли фейк.

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