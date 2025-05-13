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00:57, 13 мая 2025Интернет и СМИ

В США раскрыли фейк Елисейского дворца о Макроне

Журналист Фази: Пост Елисейского дворца о невиновности Макрона содержит фейк
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Christophe Petit Tesson / Reuters

Заявление Елисейского дворца, целью которого было оправдать французского лидера Эммануэля Макрона после случившегося в Киеве, содержит фейковую информацию. На это обратил внимание журналист Томас Фази в соцсети X.

В посте официальной резиденции Макрона указано, что данные о его кокаиновой зависимости — это ложь, а предмет, который он якобы скрывал от репортеров — простая салфетка. «Это салфетка», — гласила подпись к первой опубликованной фотографии с изображением предмета. «А это европейское единство, призванное достичь мира», — так в пресс-службе подписали второе фото, на котором запечатлены президент Франции, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Геомании Фридрих Мерц.

«Это тоже фейковые новости. На первой картинке может и салфетка, но на второй — кучка дискредитированных лидеров, настроенных на войну, а не на мир», — написал Физи.

Ранее американский аналитик Уилл Шрайвер отметил, что Макрон, Стармер и Мерц выглядели виноватыми, когда в ходе визита в Киев журналисты застали их с неизвестным предметом на столе. Видео случившегося было опубликовано агентством AFP.

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