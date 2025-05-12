В США высказались о подозрительном пакетике Макрона

Аналитик Шрайвер: Макрон, Стармер и Мерц выглядели виноватыми в Киеве

Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц выглядели виноватыми, когда в ходе визита в Киев журналисты застали их с неизвестным предметом на столе. Об этом заявил американский аналитик Уилл Шрайвер в соцсети X.

«Каждый из этих парней выглядит чрезвычайно виноватым в чем-то», — отметил аналитик.

По словам Шрайвера, подозрительный предмет, который французский лидер спрятал в карман при виде журналистов, напоминает пакетик.

Ранее агентство AFP опубликовало видео с участием трех государственных лидеров, на котором Макрон быстро убрал со стола неизвестный предмет, похожий на пакетик с белым веществом и на скомканный кусок бумаги.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова позднее высмеяла политиков, заявив, что «судьбу Европы решают во всех смыслах зависимые временщики».