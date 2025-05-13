В США пастора уличили в изнасиловании прихожанки

В Нью-Джерси пастор насиловал прихожан и заставлял бесплатно работать

В Нью-Джерси местного пастора уличили в изнасиловании прихожанки и использовании рабского труда. Об этом сообщила прокуратура США на своем сайте.

По версии следствия, Трева Эдвардс и его супруга Кристин создали секту, куда в период с 2011 по 2020 год заманивали людей, столкнувшихся с финансовыми и семейными проблемами. Самопровозглашенный пастор называл себя пророком, способным напрямую разговаривать с богом. Также он убеждал прихожан, что ради выполнения «божьей воли» им необходимо трудиться.

После этого супруги убеждали жертв заключить контракты и трудиться. В случае отказа от работы адептов убеждали, что они потеряют милость бога. Также Эдвардсы присваивали заработанные подопечными деньги, а самих работников кормили один раз в день.

«Согласно утверждениям, содержащимся в обвинительном заключении, Трева Эдвардс контролировал и подвергал одну жертву многократным физическим и сексуальным нападениям, оплодотворил ее и приказал ей сделать аборт», — подчеркнули в прокуратуре.

Отмечается, что по трем пунктам обвинения супругам грозит от 15 лет до пожизненного заключения.

Ранее сообщалось, что осужденного за съемки видео под юбками учениц бывшего замдиректора школы объявили участником загадочной секты.