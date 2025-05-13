В СВР рассказали о затягивании Киевом возвращения жителей Курской области

СВР России: Киев намерен затягивать возвращение жителей Курской области

Киев намерен затягивать возвращение жителей Курской области, отправленных на территорию Украины. Об этом говорится в заявлении Службы внешней разведки (СВР) России, передает ТАСС.

«По поступающей в СВР информации, Киев намерен как можно дольше затягивать возвращение в Россию оставшихся насильно удерживаемых на украинской территории мирных жителей Курской области», — говорится в публикации.

Отмечается, что украинские власти пытаются добиться обмена мирных жителей на бойцов «Азова» (запрещенная в РФ террористическая организация).

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов высказался о расправах и издевательствах украинских солдат над мирными жителями Курской области. Российский генерал привел в пример несколько случаев издевательств над пожилыми россиянами в приграничье. В частности, в августе 2024 года украинский военный в немецкой каске времен Великой Отечественной войны издевался над стариком.