В тополиных почках увидели угрозу для автомобилей

«Авилон»: Почки тополя могут быть опасны для автомобиля

Смола от тополиных почек портит лакокрасочное покрытие при попадании на кузов авто. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор департамента механического ремонта автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов.

Смола от почек образует плотную пленку, которую сложно убрать с кузова автомобиля. Кислоты размягчают лак, а красящие компоненты меняют его оттенок. Этот может произойти всего за несколько часов, уточнил специалист.

Лиственные породы деревьев также выделяют сахаристый сок — он притягивает частицы пыли и создает абразивный слой. Если попытаться вытереть такое пятно, на краске останутся глубокие царапины. Самыми опасными для покрытия машин являются тополь, клен, липа, хвойные, каштан и шелковица — они выделяют вязкие смолистые вещества.

Защитить автомобиль можно, регулярно нанося на покрытие восковые покрытия или другие специальные средства, которые создают барьер против кислотного воздействия и облегчают удаление загрязнений. Защитный слой важно своевременно обновлять.

Ранее стало известно, что примерно треть российских водителей не торопится менять автомобиль, надеясь на возвращение известных иностранных брендов. Некоторые потребители также решили временно отказаться от покупки автомобиля и вложить средства в депозиты, пользуясь выгодными банковскими ставками.