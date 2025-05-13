Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:29, 13 мая 2025Экономика

В тополиных почках увидели угрозу для автомобилей

«Авилон»: Почки тополя могут быть опасны для автомобиля
Мария Черкасова

Фото: Southern Wind / Shutterstock / Fotodom

Смола от тополиных почек портит лакокрасочное покрытие при попадании на кузов авто. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор департамента механического ремонта автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов.

Смола от почек образует плотную пленку, которую сложно убрать с кузова автомобиля. Кислоты размягчают лак, а красящие компоненты меняют его оттенок. Этот может произойти всего за несколько часов, уточнил специалист.

Лиственные породы деревьев также выделяют сахаристый сок — он притягивает частицы пыли и создает абразивный слой. Если попытаться вытереть такое пятно, на краске останутся глубокие царапины. Самыми опасными для покрытия машин являются тополь, клен, липа, хвойные, каштан и шелковица — они выделяют вязкие смолистые вещества.

Защитить автомобиль можно, регулярно нанося на покрытие восковые покрытия или другие специальные средства, которые создают барьер против кислотного воздействия и облегчают удаление загрязнений. Защитный слой важно своевременно обновлять.

Ранее стало известно, что примерно треть российских водителей не торопится менять автомобиль, надеясь на возвращение известных иностранных брендов. Некоторые потребители также решили временно отказаться от покупки автомобиля и вложить средства в депозиты, пользуясь выгодными банковскими ставками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывшие заключенные сбежали с военного полигона под Ростовом. Они подписали контракты с Минобороны и ждали отправки на СВО

    «Калашников» увеличил срок эксплуатации СКАТа

    Россиянка проехалась в самом дешевом вагоне поезда в Индии и привела подписчиков в ужас

    Паралимпийский чемпион с Украины пожаловался на россиян

    Внешний вид 51-летней Кейт Мосс на прогулке напугал фанатов в сети

    В МИД назвали темы переговоров с Украиной в Стамбуле

    Вооруженное нападение на полицейских в российском городе назвали терактом

    Названа цена самой дешевой новостройки в Сочи

    Умер первый зампредседателя правительства Смоленской области

    В России отреагировали на расследование из-за поездки евродепутатов в Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости