Внешний долг России упал до 18-летнего минимума

«Известия»: Внешний долг России опустился ниже $300 млрд впервые с 2006 года

По итогам 2024 года суммарные объемы внешних заимствований России сократились до 290 миллиардов долларов, достигнув минимальной с октября 2006-го отметки. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ).

Таким образом, размер внешнего долга РФ в начале этого года достиг 18-летнего минимума, следует из данных регулятора. В сравнении с пиковым показателем в 732 миллиарда долларов, установленным в начале июля 2014-го, показатель сократился примерно на 442 миллиарда.

Объем внешних заимствований РФ стабильно снижается последние 11 лет. В настоящее время подавляющая часть (175,5 миллиарда долларов) приходится на внешнее кредитование отечественных компаний. Еще 19 миллиардов приходятся на заимствования органов госуправления, а 95,5 миллиарда — на обязательства ЦБ и банков.

Эксперты связывают устойчивое снижение внешнего долга РФ с действием масштабных западных санкций, которые в значительной степени осложнили доступ к средствам иностранных кредиторов и международным финансовым рынкам. Кроме того, усилились риски, связанные с проведением операций по оплате долговых обязательств, резюмировал научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин.

Ранее аналитики Международного валютного фонда (МВФ) понизили ожидаемый уровень госдолга России. Согласно обновленной оценке, показатель по итогам 2024 года составил 19,9 процента от ВВП РФ. Однако в дальнейшем он начнет расти, полагают эксперты. В 2025-м, согласно их ожиданиям, размер национального госдолга достигнет 20,4 процента от ВВП, а к 2029-му — 25,1 процента.