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19:22, 13 мая 2025Мир

Во Франции пошутили про угрозу «кровожадных клопов» из России

Филиппо высмеял статью французского издания за страх перед российской угрозой
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Флориан Филиппо

Флориан Филиппо. Фото: Charles Platiau / Reuters

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо высмеял статью французского издания L'Express за страх перед «российской угрозой». Свой пост он разместил в соцсети X.

«Вы забыли про 14-ю российскую угрозу – кровожадных клопов!» — написал Филиппо.

Так французский политик прокомментировал анонс статьи L'Express, в которой издание приводит список из 13 угроз Франции, которые якобы поступают со стороны России.

Ранее Филиппо назвал президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и канцлера Германии Фридриха Мерца клоунами, обвинив их в стремлении к войне, когда все ждут мира.

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