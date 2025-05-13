Во Франции пошутили про угрозу «кровожадных клопов» из России

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо высмеял статью французского издания L'Express за страх перед «российской угрозой». Свой пост он разместил в соцсети X.
«Вы забыли про 14-ю российскую угрозу – кровожадных клопов!» — написал Филиппо.
Так французский политик прокомментировал анонс статьи L'Express, в которой издание приводит список из 13 угроз Франции, которые якобы поступают со стороны России.
Ранее Филиппо назвал президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и канцлера Германии Фридриха Мерца клоунами, обвинив их в стремлении к войне, когда все ждут мира.