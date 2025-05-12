Политик Филиппо: Лидеры стран Европы стремятся к войне, когда все ждут мира

Лидеры стран Европы стремятся к войне, когда все ждут мира. В этом глав европейских государств обвинил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на странице в соцсети X.

«Должны ли мы этим восхищаться? Тремя плохо одетыми клоунами, которые, смеясь и возбуждаясь, устремляются к войне, когда мы требуем мира?!» — написал он, прикрепив фотографию президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и канцлера Германии Фридриха Мерца.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла забывших убрать подозрительный пакетик и ложечку лидеров Франции и ФРГ. Дипломат поделилась историей о том, как один из иностранных послов в 2022 году признался ей, что многие главы западных стран употребляют наркотики.