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20:14, 12 мая 2025Мир

Трех лидеров стран Европы назвали клоунами

Политик Филиппо: Лидеры стран Европы стремятся к войне, когда все ждут мира
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
Флориан Филиппо

Флориан Филиппо. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Лидеры стран Европы стремятся к войне, когда все ждут мира. В этом глав европейских государств обвинил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на странице в соцсети X.

«Должны ли мы этим восхищаться? Тремя плохо одетыми клоунами, которые, смеясь и возбуждаясь, устремляются к войне, когда мы требуем мира?!» — написал он, прикрепив фотографию президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и канцлера Германии Фридриха Мерца.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла забывших убрать подозрительный пакетик и ложечку лидеров Франции и ФРГ. Дипломат поделилась историей о том, как один из иностранных послов в 2022 году признался ей, что многие главы западных стран употребляют наркотики.

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