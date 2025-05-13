Военблогеры заявили о сложной ситуации с ВСУ в районе курского Теткино

ВСУ пытаются изолировать район боевых действий возле курского поселка Теткино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются изолировать район боевых действий возле поселка Теткино Курской области. О сложной ситуации заявили авторы Telegram-канала «Два майора».

По данным военблогеров, ударами по мостам и переправам ВСУ нарушили снабжение российских войск. Также предпринимаются попытки отсечь ударами дронов передовые подразделения Вооруженных сил России.

«Враг не оставляет попыток прорыва на территорию Курской области, несмотря на потери, сообщает группировка войск "Север". Наши наносят комплексное огневое поражение подходящим резервам противника, не давая им вступить в бой», — говорится в посте.

Кроме того, российские войска нарушают логистику ВСУ в Сумской области по маршруту Сумы — Путивль — Глухов. Как пишет канал, украинские власти объявили эвакуацию гражданских из населенных пунктов Новая Слобода и Марьяновка. Также предотвращена попытка выдвижения штурмовиков в сторону российско-украинской границы. «Большая часть пехоты противника уничтожена, четверо ВСУшников взяты в плен», — утверждают авторы материала.

