Врач назвала способ распознать старение сердца

Кардиолог Лобжанидзе: Одышка на лестнице может говорить о проблемах с сердцем

Если человек жалуется на одышку на лестнице, это может говорить о проблемах с сердцем, предупредила кардиолог Фаина Лобжанидзе. Способ распознать старение сердца врач назвала в беседе с KP.RU.

По словам кардиолога, одышка, возникающая при подъеме по лестнице, может сигнализировать о кардиомиопатии, сердечной недостаточности или ишемической болезни сердца. «Если раньше вы легко взлетали на пятый этаж, а сейчас с трудом поднимаетесь на второй, задыхаясь, — это очень серьезный симптом», — подчеркнула Лобжанидзе.

О старении сердца, как отметила врач, также говорят отеки на ногах без причин и пульс, который то ускоряется, то замедляется, особенно в покое. Также насторожить должна изжога после физической нагрузки, даже если человек не ел ничего жирного или жареного. Еще одним симптомом проблем с сердцем Лобжанидзе назвала исчезновение волос на голенях — это говорит о нарушении кровообращения.

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