Зеленский решил еще раз приехать в Ватикан

Reuters: Зеленский планирует приехать в Ватикан на интронизацию папы Римского

Президент Украины Владимир Зеленский планирует приехать в Ватикан на интронизацию папы Римского Льва XIV. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу офиса украинского лидера Андрея Ермака.

Отмечается, что глава государства также выразил готовность во время поездки провести встречу с любым мировым лидером для обсуждения конфликта на Украине. По словам Ермака, готовность способствовать проведению подобных встреч также выразил понтифик.

«Зеленский планирует посетить интронизационную мессу новоизбранного папы Льва, которая состоится в воскресенье в Ватикане, если позволят обязательства… Будет готов провести переговоры с любыми другими мировыми лидерами на полях интронизации», — отмечает агентство.