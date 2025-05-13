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19:34, 13 мая 2025Силовые структуры

Знаменитый российский карманник Беспредел попытался запугать соседей половым членом

Карманник Денис Понятых угрожал соседям расправой и показывал половой член
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Mash

Знаменитый карманник начала десятых Денис Понятых, известный в криминальном мире как Понятой или Беспредел, вновь попал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов из-за спора с соседями. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Mash.

10 мая около 22 часов он сбил своей иномаркой столб в подмосковном городе Медвежьи Озера, который свалился на забор соседей. После он начал пугать соседей, крича оскорбления, угрожая расправой и размахивая извлеченным из штанов половым членом. Соседи вызвали полицейских, которым нарушитель спокойствия объяснил случившееся следствием давнего конфликта.

Денис Понятых вновь напомнил соседям и полицейским, что является известным в криминальных кругах авторитетом по кличке Понятой и Беспредел и что за ним стоят серьезные люди. Понятой известен тем, что совершил в начале нулевых множество карманных краж в столице, отличился он и за границей, в частности, российского уголовника задерживали в Японии при попытке кражи кошелька у местного жителя.

Ранее в Санкт-Петербурге криминального авторитета из 90-х Владимира Кулибабу осудили за две расправы и еще одно покушение.

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