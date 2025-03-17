Криминального авторитета из 90-х осудили за две расправы и еще одно покушение

В Петербурге авторитета Кулибабу приговорили к 10 годам за убийства и покушение

Суд в Санкт-Петербурге приговорил к десяти годам лишения свободы криминального авторитета из 1990-х годов, бывшего главу региональной Федерации вольной борьбы Владимира Кулибабу. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

Он проведет весь срок в колонии общего режима.

Кулибаба был задержан в декабре 2021 года. Следователи предъявили ему обвинение в участии и руководстве преступным сообществом, расправах над членом Могиловской ОПГ Игорем Савиным и сотрудником правоохранительных органов Кириллом Угольниковым, а также в покушении на экс-помощника замминистра МВД Дмитрия Скворцова.

Ранее бывшему главе региональной Федерации вольной борьбы также предъявили обвинение в организации расправы над членом банды Александром Бобровым в 1995 году.

