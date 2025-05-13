Звезда Comedy Club захотел покинуть шоу

Комик Бебуришвили заявил, что у него возникало желание уволиться из Comedy Club

Известный российский комик, участник юмористического шоу Comedy Club на канале ТНТ Андрей Бебуришвили признался, что у него возникало желание покинуть проект. Об этом он заявил в подкасте предпринимателя Александра Соколовского, доступном на YouTube.

«Были моменты, когда я сильно хотел уволиться из Comedy. И они бывают по сей день, случаются. Потому что это живой организм, жизнь там кипит», — порассуждал звезда проекта.

По словам комика, от этого решения его отговаривал другой резидент шоу Павел Воля. Юморист назвал коллегу по проекту своим ментором и добавил, что Воля выступал посредником между ним и начальством в конфликтных ситуациях.

Ранее Бебуришвили рассказал, что его обманули мошенники. По словам юмориста, злоумышленники представились сотрудниками почты России и попросили его назвать им код из СМС-сообщения. В результате он лишился нескольких миллионов рублей.